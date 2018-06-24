Бригада украинских арбитров будет работать на матче отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2018/2019, сообщает со ссылкой на ФФУ.

26 июня бригада украинских арбитров во главе с Денисом Шурман работать на матче отборочного раунда Лиги Европы-2018/2019, в котором Андоррская “Сан-Хулия” принимать мальтийскую “Гзира”.

На линиях Шурману помогать Александр Жуков и Валентин Куцев. В качестве четвертого арбитра выступит Николай Балакин.

Как сообщал рефери чемпионата мира 2018-го года получил по жизненную дисквалификации.

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