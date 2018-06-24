В поселке Песчанка Винницкой области пропавшего 22-летнего парня нашли с распоротым животом.

Рядом были его внутренности - которые кто-то вытащил и положил отдельно, - передает со ссылкой на .

Подозрения пали на сверстника погибшего и его 15-летнего друга. Их задержали.

Оказалось, что все началось с застолья и переросло в ссору с дракой. В ходе этого они забили парня, а потом решили сделать вскрытие просто из любопытства.

"Мы хотели увидеть его органы изнутри. У меня был интернет. Я видел, как это делается. То есть я был психически и морально готов ", - признался подозреваемый.

Подозреваемых задержан полицией через три дня. Сейчас оба мальчика находятся в следственном изоляторе временного содержания. Суд решает вопрос об избрании им меры пресечения.

Уже открыли уголовное производство, ведется расследование. Им может грозить пожизненное заключение.

15-летний парень ударил юноше по лицу, после чего тот упал и втрaтив свидoмисть. После нескольких дней в реанимации парень умер.

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