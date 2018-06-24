|Три ветеранские сборные Украины триумфовали на ЧЕ по баскетболу
|24.06.2018 02:26
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В курортном городе Пула (Хорватия) стартовал баскетбольный чемпионат Европы между ветеранов, информирует со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Чемпионский титул завоевали уже три сборные: женская в возрастной категории 45+ и мужские в возрастных категориях 55+ и 65+. Наиболее полезными игроками чемпионата стали и соответственно получили титулы MVP Владимир Гамов (65+), Юрий Косенко (55+) и Оксана Косенко (45+).
Примечательно, что Украина удивление широко представлена на первенстве Старого Света — десятью командами.
Добавим также, чемпионат Европы между ветеранов в городе Пула продлится до 24 июня.
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