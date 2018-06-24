В ответ на критику президента Франции Эммануэля Макрона, который раскритиковал итальянские власти за отказ принимать беженцев, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отметил, что страна тратит на мигрантов более €5 млрд. В Италии находятся около 170 тыс. беженцев Фото: ЕРА Сальвини призвал "высокомерного президента Макрона" прекратить оскорбления и показать на примере собственной страны, как следует обходиться с мигрантами.Итальянский министр отметил, что в его стране находится 170 тыс. мигрантов, расходы на содержание которых составляют более €5 млрд.11 июня Сальвини запретил допускать в порты Италии судно Aquarius, на борту которого находилось более 600 человек. Спасатели подобрали их с различных плавсредств у побережья Ливии. Принять судно согласилась Испания.Из-за этой ситуации президент Франции обвинил новое правительство Италии в "цинизме и безответственности". Итальянские власти сочли его заявление неприемлемым.23 июня Макрон выразил мнение, что в отношении отказывающихся принимать мигрантов стран нужно ввести экономические санкции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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