В ответ на критику президента Франции Эммануэля Макрона, который
раскритиковал итальянские власти за отказ принимать беженцев,
министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отметил, что страна
тратит на мигрантов более €5 млрд. В Италии находятся около 170
тыс. беженцев Фото: ЕРА Сальвини призвал "высокомерного президента
Макрона" прекратить оскорбления и показать на примере собственной
страны, как следует обходиться с мигрантами.Итальянский министр
отметил, что в его стране находится 170 тыс. мигрантов, расходы на
содержание которых составляют более €5 млрд.11 июня Сальвини
запретил допускать в порты Италии судно Aquarius, на борту
которого находилось более 600 человек. Спасатели подобрали их с
различных плавсредств у побережья Ливии. Принять
судно согласилась Испания.Из-за этой ситуации президент
Франции обвинил новое правительство Италии в "цинизме и
безответственности". Итальянские власти сочли его заявление
неприемлемым.23 июня Макрон выразил мнение, что в отношении
отказывающихся принимать мигрантов стран нужно ввести
экономические санкции.
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