Распространенная в СМИ информация о работе табачной фабрики в городе Желтые Воды якобы с нарушением украинского законодательства не соответствует действительности,передает со ссылкой на .

Об этом говорится в заявлении компании "Юнайтед Табако", которая является владельцем фабрики.

"Ряд СМИ был введен в заблуждение. Вброс недостоверной информации о работе нашей фабрики является проявлением нечестной конкурентной борьбы. Под видом журналистского расследования в эфир запустили откровенный фейк о выпуске сигарет с якобы поддельными акцизными марками. Таким образом недобросовестные конкуренты пытались вытеснить национального товаропроизводителя с рынка табачных изделий", говорится в опровержении.

Компания отмечает: "фабрика в Желтых Водах работает с соблюдением всех норм украинского законодательства, платит налоги в городской и государственный бюджеты и создает рабочие места в регионе. Акцизные марки на нашей продукции - официальные, установленного государством образца".

В заявлении также говорится: "На нашей табачной фабрике работает более 200 человек, они имеют семьи, которые кормят благодаря успешному производству, налаженному в Желтых Водах. В нашей компании нет иностранного капитала, все наши сотрудники - украинцы, жители области".

"Оставляем за собой право отстаивать честь, достоинство и деловую репутацию нашей компании в судебном порядке", отмечается в заявлении "Юнайтед Табако".

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