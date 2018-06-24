Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что реализация достигнутых им на саммите в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова уже начинается, передает

“Процесс уже начинается, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры”, — сказал президент, выступая на встрече в Лас-Вегасе с представителями американских компаний. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

По словам Трампа, “важно уже то, что мы не видим, как над Японией летят северокорейские ракеты, не видим ядерных испытаний”. “За последние семь месяцев не было ни одного ракетного испытания. Они производят демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов, ликвидировали полигон, где осуществлялись испытания двигателей баллистических ракет. Все это происходит шаг за шагом”, — указал Трамп.

“Важно и то, что у меня сложились очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, — продолжил глава администрации США. — Он умный, жесткий переговорщик. Я думаю, он видит, что у Северной Кореи может быть замечательное будущее. Мы хотим, чтобы у Северной Кореи не было ядерного оружия”.

Как сообщал Трамп заявил, что сделал больше, чем любой другой президент США за тот же период.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира