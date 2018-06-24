Переход экс-голкипера "Зари" Андрея Лунина в "" прокомментировал знаток по международному футболу, журналист Кирилл .

"Трансфер Лунина стал настоящим разрывом шаблона для всех участников сделки,передает со ссылкой на .

Никогда еще украинские вратари не переходили в топ-клубы Европы. Лучший голкипер Украины всех времен Александр Шовковский так и провел всю карьеру в стране, а остальные заинтересовать топов в принципе не могли.

Но и для Реала это уникальный трансфер.

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В истории Реала было совсем мало вратарей иностранцев. За живые деньги они купили только:

а) Навас (27 лет, Коста-Рика) - 10000000 евро;

б) Альбано Бидзарри (21 год, Аргентина) - сумма трансфера не разглашалась

в) Бодо Иллгнера (29 лет, Германия) - 2 миллиона евро

г) Рохелио Домингес (26 лет, Аргентина) - сумма трансфера неизвестна

В качестве свободного агента к ним приходил Ежи Дудек (Польша), с Кастильи поднялся Лука Зидан (Франция). В 30-х годах играл венгр Дьюла кишели, но его попадания в команду трудно оценить в финансовом плане, так же как и филиппинца Эдуардо Теус.

С испанских вратарей никого дороже 6-ти миллионов евро не покупали.

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Итого, в переходе Андрея Лунина в за 14 млн евро (с учетом бонусов; инфа о бонусах в разных источников отличается и общая сумма варьируется от 12,5 до 14 млн), означает, что украинец стал:

- самым дорогим вратарем в истории Реала;

- самым молодым иностранным вратарем в истории Реала, купленным на стороне;

- единственным вратарем в истории Реала, купленным за деньги, моложе 20-ти лет

- 9-м иностранным вратарем в истории клуба;

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В клубной системе Реала был бельгийский вратарь Алекс Кранинкс, но он родился и вырос в Испании и имеет двойное гражданство. Его не в счет.

Система бонусов мне неизвестна, но будем отталкиваться от нее, как от общей сумме трансфера. К Лунина самым дорогим вратарем в истории Реала был Навас - 10000000 евро ", - написал Кирилл на своей странице в Фейсбук.

Воспитанник "Днепра" Лунин заключил с "Реалом" 6-летнее соглашение.

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