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Reuters: зять Трампа выразил готовность работать с президентом Палестины
24.06.2018 03:25

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер готов сотрудничать с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщило агентство Reuters, передает

“Я готов работать с президентом Аббасом, если он пожелает”, — заявил Кушнер в интервью палестинской газете Al-Quds.

Как передает агентство также в интервью изданию зять президента США Дональда Трампа подчеркнул, что народ Палестины “заслуживает светлое будущее”.

Кушнер и cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт на этой неделе наносят визиты на Ближний Восток, обсуждая региональное урегулирование. Они уже побывали в Саудовской Аравии, Иордании, Египте и Израиле, где провели переговоры с руководством этих государств.

Как сообщал Трамп назвал перенос посольства США в Иерусалим выполнением предвыборного обещания.

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