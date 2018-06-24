Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер готов сотрудничать с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщило агентство Reuters, передает “Я готов работать с президентом Аббасом, если он пожелает”, — заявил Кушнер в интервью палестинской газете Al-Quds. Как передает агентство также в интервью изданию зять президента США Дональда Трампа подчеркнул, что народ Палестины “заслуживает светлое будущее”. Кушнер и cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт на этой неделе наносят визиты на Ближний Восток, обсуждая региональное урегулирование. Они уже побывали в Саудовской Аравии, Иордании, Египте и Израиле, где провели переговоры с руководством этих государств. Как сообщал Трамп назвал перенос посольства США в Иерусалим выполнением предвыборного обещания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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