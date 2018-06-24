Погода, Новости, загрузка...
В ДТП погиб помощник Вилкула
24.06.2018 03:26
В ДТП погиб помощник Вилкула По теме:

Вблизи села Коноплянка на Полтавщине на трассе Киев-Харьков погиб помощник народного депутата Александра Вилкула.

"Легковушка Tucson выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб ", - сообщили в полиции, передает со ссылкой на .

Правоохранители подтвердили, что легковым авто управлял помощник народного депутата Александра Вилкула.

По факту ведется расследование.

Неподалеку от поворота на село Копачи Обуховского района Киевской области произошло смертельное .

Автомобиль Transporter, в котором находились родители с двумя маленькими детьми, на скорости влетел в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Киевщины.

"30-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, пересек полосу встречного движения и врезалась в дерево. В результате ее мужчина от полученных травм скончался на месте, а двое детей 3 и 7 лет доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе .







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить