В ДТП погиб помощник Вилкула По теме: Вблизи села Коноплянка на Полтавщине на трассе Киев-Харьков погиб помощник народного депутата Александра Вилкула. "Легковушка Tucson выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб ", - сообщили в полиции, передает со ссылкой на . Правоохранители подтвердили, что легковым авто управлял помощник народного депутата Александра Вилкула. По факту ведется расследование. Неподалеку от поворота на село Копачи Обуховского района Киевской области произошло смертельное . Автомобиль Transporter, в котором находились родители с двумя маленькими детьми, на скорости влетел в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Киевщины. "30-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, пересек полосу встречного движения и врезалась в дерево. В результате ее мужчина от полученных травм скончался на месте, а двое детей 3 и 7 лет доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе .











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