Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела в Украине временный запрет на известный препарат "Комбиспазм",передает со ссылкой на .

Лекарство запретили из-за несоответствия специальным требованиям, передает пресс-служба ведомства.

"Лекарства ("Комбиспазм", таблетки, по 10 штук в алюминиевом блистере, по одному блистерев картонной упаковке серии EPD18001A1, производства "Евертоджен Лайф Саенсиз Лимтед" Индия) попали под запрет из-за несоответствия требованиям МКЯ", - говорится в сообщении.

Кроме того, Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, которые осуществляют хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего помещения под карантин.

Депутаты зарегистрировали еще один антироссийский законопроект. Документ предусматривает запрет закупки лекарственных средств и медицинских изделий, изготавливаемых на территории Российской Федерации.

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