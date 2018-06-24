Мужская сборная Украины по баскетболу 3×3 в составе Станислава Тимофеенко, Максима Закурдаева, Александра Кольченко и Дмитрия Липовцев провела два поединка отборочного цикла к чемпионату Европы по баскетболу 3×3, передает

Сначала “желто-голубые” уступили Швейцарии 15:18. Решающий стал рывок соперника на старте игры — 8:1.

Однако в следующем противостоянии с вице-чемпионами мира Нидерландами выигрыш праздновали наши игроки — 16:12.

Отметим, что все команды в квартете В, где выступает украинская сборная, после двух туров группового раунда имеют по одной победе, следовательно завтра команды, которые выигрывают свои матчи, гарантируют себе выход в плей-офф отбора.

Примечательно, что в другом квартете Словения и Чехия выиграли по две встречи и автоматически вышли в полуфинал квалификации.

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