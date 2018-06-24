Неформальный саммит министров иностранных дел программы Евросоюза Восточное партнерство прошел 21-22 июня в Минске.

Брюссель представлял еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан. Глава Украины Павел Климкин не смог приехать на саммит, следовательно представлял посол в Беларуси Игорь Кизим.

Он озвучил пять основных позиций Украины по Восточному партнерству с Евросоюзом. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Пять приоритетов Украины

Саммит был посвящен обмену мыслями, как сделать Восточное партнерство более эффективным и что необходимо сделать для реализации одобренной на Брюссельском саммите прошлого года Программы 20 главных заданий до 2020 года.

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Кизим рассказал о приоритетах Украины изданию .

1. Более тесное экономическое сотрудничество, основанное на достижениях в реализации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Мы хотим, чтобы было еще больше поддержки и чтобы была более плотная интеграция в экономической сфере", - сказал посол.

2. Более эффективного использования транспортных возможностей Украины.

"В том числе, это скорее подписания договора об общем авиационном пространстве Украины с ЕС и включения украинских транспортных артерий в общеевропейскую сеть", - сказал он.

3. Осуждение России за катастрофу малайзийского Боинга на Донбассе. Совместная борьба с гибридными угрозами, в сфере кибербезопасности, миграцией.

4. Борьба с энергетической зависимостью от России. Кизим напомнил об отказе Газпрома выполнять решение Стокгольмского арбитража.

"Москва еще раз показала, что использует газ как вид оружия. Мы также предостерегли европейские страны о том, что газопровод Северный поток-2 Россия тоже использовать таким образом", - сказал посол.

5. Поддержка молодежи, больше возможностей для молодых на рынках труда.

Коррупция и роуминг

Кроме того, страны Восточного партнерства к концу 2020 года подпишут соглашение по гармонизации тарифов на роумин.

"Приняли решение, что до конца нынешнего года будет выработана дорожная карта стран Восточного партнерства и к концу 2020 года будет подписано соглашение по гармонизации цен на роуминговые услуги в наших странах", - сказал представитель Беларуси.

работал над бесплатным роумингом десять лет.

"Сказать, что это будет завтра и сразу все дешевле - мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что постепенно роуминговые тарифы максимально сблизим с национальными тарифами внутри страны", - уточнил он.

Беларусь налаживает отношения с ЕС

На заключительной пресс-конференции глава Беларуси Владимир Макей заявил, что за последние два-три года удалось достичь большего прогресса в отношениях с ЕС, чем за предыдущие десятилетия.

"Мы рассматриваем участие в Восточном партнерстве как неотъемлемую часть нашего общего сотрудничества с ЕС во всех сферах и областях", - заверил Макей.

В свою очередь еврокомиссар сообщил, что уже в 2018 году Беларусь и подпишут документ Приоритеты партнерства Беларуси и ЕС.

У Беларуси, в отличие от других стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина), нет с ЕС ратифицированного базового соглашения о сотрудничестве, однако в послдение годы отношения между ними активно развиваются.

По словам Хана, подписание документа о приоритетах партнерства даст позитивный сигнал европейским инвесторам, откроет новые возможности для бизнеса, а значит, и в части создания новых рабочих мест в Беларуси.

21 июня, на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко еврокомиссар сказал, что "за последние несколько лет нам удалось выстроить взаимодоверительные отношения".

В качестве приоритета здесь Хан назвал "создание пояса благополучия", а подводя итоги двухдневной конференции, 22 июня уточнил, что речь идет о "создании пояса стабильности и процветания, обеспечения устойчивости в странах-соседях ЕС".

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