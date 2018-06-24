|Восточное партнерство ЕС. Пять приоритетов Украины
|24.06.2018 04:07
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Неформальный саммит министров иностранных дел программы Евросоюза Восточное партнерство прошел 21-22 июня в Минске.
Брюссель представлял еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан. Глава Украины Павел Климкин не смог приехать на саммит, следовательно представлял посол в Беларуси Игорь Кизим.
Он озвучил пять основных позиций Украины по Восточному партнерству с Евросоюзом. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Пять приоритетов Украины
Саммит был посвящен обмену мыслями, как сделать Восточное партнерство более эффективным и что необходимо сделать для реализации одобренной на Брюссельском саммите прошлого года Программы 20 главных заданий до 2020 года.
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Кизим рассказал о приоритетах Украины изданию .
1. Более тесное экономическое сотрудничество, основанное на достижениях в реализации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
"Мы хотим, чтобы было еще больше поддержки и чтобы была более плотная интеграция в экономической сфере", - сказал посол.
2. Более эффективного использования транспортных возможностей Украины.
"В том числе, это скорее подписания договора об общем авиационном пространстве Украины с ЕС и включения украинских транспортных артерий в общеевропейскую сеть", - сказал он.
3. Осуждение России за катастрофу малайзийского Боинга на Донбассе. Совместная борьба с гибридными угрозами, в сфере кибербезопасности, миграцией.
4. Борьба с энергетической зависимостью от России. Кизим напомнил об отказе Газпрома выполнять решение Стокгольмского арбитража.
"Москва еще раз показала, что использует газ как вид оружия. Мы также предостерегли европейские страны о том, что газопровод Северный поток-2 Россия тоже использовать таким образом", - сказал посол.
5. Поддержка молодежи, больше возможностей для молодых на рынках труда.
Коррупция и роумингУкраина поблагодарила за предоставление в июне одного миллиарда евро финансовой помощи. На саммите объявили, что в рамках четвертой макроэкономической помощи все страны партнерства получат больше денег от ЕС. "Мы тоже доказали, что делаем для выполнения Плана действий до 2020 года, мы придаем большое значение укреплению институтов управления. И как одно из наших достижений было представлено фактическое завершение антикоррупционной архитектуры Украины после того, как 7 июня был принят закон о Высшем антикоррупционный суд", - сказал Кизим.
Кроме того, страны Восточного партнерства к концу 2020 года подпишут соглашение по гармонизации тарифов на роумин.
"Приняли решение, что до конца нынешнего года будет выработана дорожная карта стран Восточного партнерства и к концу 2020 года будет подписано соглашение по гармонизации цен на роуминговые услуги в наших странах", - сказал представитель Беларуси.
работал над бесплатным роумингом десять лет.
"Сказать, что это будет завтра и сразу все дешевле - мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что постепенно роуминговые тарифы максимально сблизим с национальными тарифами внутри страны", - уточнил он.
Беларусь налаживает отношения с ЕС
На заключительной пресс-конференции глава Беларуси Владимир Макей заявил, что за последние два-три года удалось достичь большего прогресса в отношениях с ЕС, чем за предыдущие десятилетия.
"Мы рассматриваем участие в Восточном партнерстве как неотъемлемую часть нашего общего сотрудничества с ЕС во всех сферах и областях", - заверил Макей.
В свою очередь еврокомиссар сообщил, что уже в 2018 году Беларусь и подпишут документ Приоритеты партнерства Беларуси и ЕС.
У Беларуси, в отличие от других стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина), нет с ЕС ратифицированного базового соглашения о сотрудничестве, однако в послдение годы отношения между ними активно развиваются.
По словам Хана, подписание документа о приоритетах партнерства даст позитивный сигнал европейским инвесторам, откроет новые возможности для бизнеса, а значит, и в части создания новых рабочих мест в Беларуси.
21 июня, на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко еврокомиссар сказал, что "за последние несколько лет нам удалось выстроить взаимодоверительные отношения".
В качестве приоритета здесь Хан назвал "создание пояса благополучия", а подводя итоги двухдневной конференции, 22 июня уточнил, что речь идет о "создании пояса стабильности и процветания, обеспечения устойчивости в странах-соседях ЕС".
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