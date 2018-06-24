Вечером 22 июня близко от киевской станции метро "Теремки" неизвестные открыли огонь по автомобилю Sprinter.

Те, кто стрелял почти сразу исчезли с места событий, -об этом пишет "Київ оперативний" на странице в Facebook.

После стрельбы злоумышленники направившись в сторону Одесской трассы на автомобиле ,передает со ссылкой на .

Возможным основанием для конфликта были нелегальные пассажирские перевозки.

Охранник ритуального заведения сообщил в полицию, что на улице Волжской Голосеевского района услышал звук, похожий на взрыв.

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