Турецкая полиция задержала в субботу в Анкаре 11 предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) по подозрению в планировании провокационных действий на президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает со ссылкой на издание Hurriyet.

Информацию о том, какие именно провокации они готовили, издание не приводит. По данным издания, турецкая прокуратура выдала ордера на арест еще восьми подозреваемых.

В минувшую пятницу силы безопасности республики задержали 14 членов террористической группировки “Исламское государство”. Боевиков подозревают в подготовке терактов на территории страны в преддверии досрочных президентских и парламентских выборов.

Они запланированы на воскресенье, 24 июня. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

Как сообщал меньше времени осталось до открытия избирательных участков в Турции для проведения первых после попытки государственного переворота в июле 2016 президентских и парламентских выборов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира