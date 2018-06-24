Вскоре в Украине может возродиться давно забытая практика – производителям товаров и услуг позволят вовсю использовать сравнительную рекламу, причем с упоминанием брендов конкурентов. Проще говоря, заехавшая в гости тетя Ася сможет сравнивать свой порошок не с безликой белой коробкой «другого производителя», а напрямую с товаром конкурента, передает со ссылкой на .

Соответствующие предложения содержит законопроект №8515 «Относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского союза», который внесла в Раду группа нардепов 21 июня 2018 года.

Что предлагают

Согласно действующего в Украине законодательства, сравнительная реклама в стране действительно запрещена. Закон позволяет противопоставлять исключительно отдельные характеристики товара. Но категорически запрещает даже двусмысленные намеки и отсылки к аналогичным изделиям.

Вместе с тем, сравнивать товары конкурентов в рекламе позволяется компаниям во многих странах мира. Не без ограничений, конечно, и при условии подтверждения объективности сравнения, но все же можно. При этом считается, что потребитель от такой практики только выигрывает. Ведь он получает самую ценную для него информацию, делая выбор.

Нардепы предлагают устранить дискриминационные нормы украинского законодательства, а заодно гармонизировать его с европейскими директивами. Проект, который они внесли в Раду, прямо и недвусмысленно разрешает использовать в рекламе бренды конкурентов, не спрашивая их разрешения. В том числе в отношении лекарственных средств и финансовых услуг.

Как защитят от злоупотреблений

При этом депутаты хотят установить ряд ограничений, которые помогут защитить товаропроизводителей от необоснованных нападок конкурентов. В частности, сравнивать можно будет только однотипные товары и услуги, и делать это объективно, опираясь на конкретные измеряемые критерии, включая цену. То есть заявить, что чипсы одной компании вкуснее сухариков другой – не выйдет.

Кроме того, проект содержит прямой запрет на дискредитацию качества товара или репутации его производителя. Норма, надо отметить, очень спорная, поскольку любое сравнение в пользу товара рекламодателя суд так или иначе может расценить как дискредитацию качеств конкурента.

Документ требует от любителей перемывать косточки коллегам по цеху также соблюдать принципы добросовестной предпринимательской практики. Последние выписали в Законе «О защите прав потребителей».

Покупателям нарежут прав

Депутаты не стали ограничиваться внесением изменений в рекламный закон, а существенно видоизменили требования к предпринимателям в части защиты потребительских прав. Отчасти, это должно спасти производителей от нападок в сравнительной рекламе. Но больше только обрадуются предлагаемым новациям простые украинцы. А вот кому совершенно точно они придутся не по душе – так это маркетологам и продавцам.

Действующие нормы уже запрещают торговцу или производителю вводить покупателя в заблуждение относительно количества и наличия товара, его характеристик и т.д. Если проект будет принят в нынешней редакции, предпринимателям придется рассказывать потенциальным клиентам в обязательном порядке еще и гарантийных сроках, своем местоположении и реквизитах, а также указывать способы и условия продажи, оплаты и доставки товара.

Это добавит сложностей небольшим интернет-магазинам, особенно тем из них, которые работают по модели дропшиппинга. А вот крупные игроки, говорят эксперты, и без депутатских инициатив стараются быть максимально честными с клиентами.

«Закон не сильно переиграет условия на рынке. Так как в случае организации акций серьезные магазины гарантировано знают о наличии товара и чаще только в акции отпускают как раз тот товар, что уже забронирован или заранее куплен самим магазином. А некоторые даже располагают собственными складами», - заверили UBR.ua в пресс-службе интернет-магазина hozdom.com.

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А вот хитрить со сроком, в течение которого продается изделие, строго настрого запретят. Это полагают авторы документа, лишает человека возможности сделать осознанный выбор.

Также нардепы хотят поставить вне закона проведение лотерей и розыгрышейсреди покупателей товара или услуги, и запретить торговцам спекулировать законными правами потребителя, представляя их как преимущество конкретного изделия.

Отдельного внимания законотворцев удостоилась практика заманивания покупателей в магазин специальными ценами и скидками. Проводить такие промо-мероприятия они не запретили. Но установили требование выполнять разрекламированные условия, особенно в части наличия промоутируемых товаров. Суть нового правила проста: нет товара, не должно быть и рекламы.

Впрочем, как на практике добиться его выполнения, авторы не указывают. Не исключено, что магазинам и вовсе придется отказаться от подобных маркетинговых ходов. Ведь снять рекламу с нескольких десятков билбордовсразу же после того, как акционный товар будет распродан, физически невозможно.

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