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Аваков: Нацгвардия готова к любому сценарию по Донбассу
05.12.2019 17:27
Аваков заверил, что Национальная гвардия Украины готова к любому сценарию на Донбассе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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