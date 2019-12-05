Аваков: Нацгвардия готова к любому сценарию по Донбассу - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Аваков: Нацгвардия готова к любому сценарию по Донбассу
05.12.2019 17:27
Аваков заверил, что Национальная гвардия Украины готова к любому сценарию на Донбассе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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