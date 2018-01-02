"Запорожсталь" в 2017 г. нарастила выпуск чугуна и стали, снизила проката из-за ремонта прокатных станов

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в 2017 году сократил производство проката на 4,6% по сравнению с 2016 годом - до 3 млн 214,2 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, за прошлый год выплавка стали возросла на 0,9% - до 3 млн 926,4 тыс. тонн, чугуна - на 5,4%, до 3,795 млн тонн.

В декабре произведено 365,7 тыс. тонн чугуна, 357,8 тыс. тонн стали, 295,2 тыс. тонн проката.

При этом поясняется, что снижение производства проката в 2017 г. связано с остановкой прокатных станов "1150" и "1680" в ноябре на капитальный ремонт, инвестиции в который составляют около 130 млн грн.

"Мы завершили 2017 год с достойными результатами. Удержали производство, выполнили масштабную экологическую реконструкцию ДП №3, достигли рекорда по выпуску чугуна, расширили сортамент на 8 позиций, снизили себестоимость продукции, повысили энергоэффективность производства. Самая главная задача "Запорожстали" в 2018 году – начать строительство кислородно-конвертерного цеха, который откроет новые горизонты работы для комбината на ближайшие 20-30 лет", - отмечает генеральный директор комбината Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.