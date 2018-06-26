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Кадыров попросил Путина построить скоростную магистраль в Грозный
26.06.2018 09:39
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить новую Транскавказскую магистраль в стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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