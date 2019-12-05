|У Зеленского грозятся построить стену на Донбассе
|05.12.2019 17:29
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Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в случае провала переговоров на нормандском саммите Киев может пойти на замораживание конфликта на Донбассе.(function() })();
Об этом он сказал во время встречи в Chatham House в Лондоне, передает Reuters.
По словам Ермака, если президент России не согласится на прекращение огня на Донбассе и проведение обмена удерживаемыми лицами, то «в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться».
«К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта», — сказал он.
Ермак также выступил за обновление Минских соглашений, которые, по его словам, уже устарели.
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