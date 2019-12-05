Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что армия останется залогом независимости государства. Об этом он рассказал во время выступления по случаю 28-й годовщины ВСУ, пишет Укринформ.

"К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно следовательно после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом, так как это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина ", - подчеркнул Зеленский. Президент отметил, что весь мир видит, как Украина стремится к миру, достижение которого в настоящее время осуществляется дипломатическим путем. В то же время он подчеркнул, что сильное войско делает позицию любого государства увереннее и крепче. Зеленский также напомнил, что сегодня украинцы доверяют армии больше, чем любым органам или учреждениям Украины, и это, по его словам, "справедливо, логично и абсолютно заслуженно". {s}

Сводка.нет - Новости Украины и Мира