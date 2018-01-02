Украинские СМИ сообщили утром 2 января о задержании в прошлом
месяце в Москве украинца Олега Негоды. МИД Украины обратилось в
связи с этим к российским коллегам. МИД проверяет информацию о
задержании украинца Фото: Gordonua.com "Мы обратились в
министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством
сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения
факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при
каких обстоятельствах задержан, место содержания", – рассказал
представитель МИД.Кирилич добавил, что в случае, если Негода
действительно задержан, украинские дипломаты потребуют допустить к
нему украинского консула.Утром 2 января агентство УНН со
ссылкой на собственный источник сообщило, что Негода ездил в
российский Саратов к сестре в конце прошлого года. Его якобы
задержали в Москве 24–25 декабря, когда он ехал в Саратов к сестре.
По словам инсайдера, Негода служил в АТО в 2016–2017 годах.
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