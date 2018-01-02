Украинские СМИ сообщили утром 2 января о задержании в прошлом месяце в Москве украинца Олега Негоды. МИД Украины обратилось в связи с этим к российским коллегам. МИД проверяет информацию о задержании украинца Фото: Gordonua.com "Мы обратились в министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания", – рассказал представитель МИД.Кирилич добавил, что в случае, если Негода действительно задержан, украинские дипломаты потребуют допустить к нему украинского консула.Утром 2 января агентство УНН со ссылкой на собственный источник сообщило, что Негода ездил в российский Саратов к сестре в конце прошлого года. Его якобы задержали в Москве 24–25 декабря, когда он ехал в Саратов к сестре. По словам инсайдера, Негода служил в АТО в 2016–2017 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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