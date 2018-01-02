Ирину Ноздровскую несколько раз поранили ножом, прежде чем сбросить с моста Тело женщины обнаружили в реке Кизка возле с.Демидов Вышгородского района Киевской области. На теле правозащитницы Ирины Ноздровской, которое обнаружили 1 января, было несколько ножевых ранений. Об этом сообщил источник «Обозревателя». Тело женщины обнаружили в реке Кизка возле с.Демидов Вышгородского района Киевской области. В 12 часов локальный житель позвонил в полицию и сообщил о страшной находке. По информации источника, на Ирине был только бюстгальтер. В области шеи – колото-резаные раны. Как сообщал «Обозреватель», об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил водитель Дмитрий Россошанский — племянник на тот момент председателя Вышгородского суда. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. По этому поводу было открыто несколько уголовных производств. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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