|Ирину Ноздровскую несколько раз поранили ножом, прежде чем сбросить с моста
|02.01.2018 14:49
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На теле правозащитницы Ирины Ноздровской, которое обнаружили 1 января, было несколько ножевых ранений.
Об этом сообщил источник «Обозревателя».
Тело женщины обнаружили в реке Кизка возле с.Демидов Вышгородского района Киевской области.
В 12 часов локальный житель позвонил в полицию и сообщил о страшной находке.
По информации источника, на Ирине был только бюстгальтер. В области шеи – колото-резаные раны.
Как сообщал «Обозреватель», об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря.
Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил водитель Дмитрий Россошанский — племянник на тот момент председателя Вышгородского суда. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. По этому поводу было открыто несколько уголовных производств.
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