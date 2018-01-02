Руководитель ООО "Терра Фуд" намерен приобрести 76,7% Острожского молокозавода

Руководитель ООО "Терра Фуд" (Винницкая обл.) Иван Кузякин намерен приобрести 699,036 тыс. акций ЧАО "Острожский молокозавод" (Ривненская обл.).

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), в результате сделки И.Кузякин сконцентрирует 76,6992% акций предприятия.

И.Кузякин в 2016 году был директором ООО "Белоцерковский молочный комбинат", которое сейчас находится в стадии ликвидации в результате судового решения о банкротстве от 2 июля 2016 года.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечным бенефициаром Белоцерковского молочного комбината, ООО "Терра Фуд" является Станислав Войтович.

Собственниками ЧАО "Острожский молокозавод" по состоянию на ІІІ кв.-2017г. являлись Олег Николенко (20%), Сергей Опанасенко (17,88%), Владимир Михайловский (18,82%), Виктор Степченко (20%).

Острожский молокозавод за 2016 год сократил чистый убыток почти в два раза - до 11,54 млн грн по сравнению с 2015 годом.

И.Кузякин также является руководителем ООО "Анастас-ЧВ", ООО "Доброслав-Тернополь", СООО "Урожай", ООО "Эколайф", ЧП "Славия", ООО "Перемога-КЛК", владельцем ООО "Терра-Сойл".