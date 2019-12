Журнал Time анонсировал выпуск, обложку которого украсит украинский президент.

Статья под названием The Man in the Middle, которое переводится как Человек посередине, опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.



«Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом», — говорится в анонсе материала.

Фото: twitter.com

В ней пойдет речь о том, что американские демократы считают Владимира Зеленского жертвой превышения полномочий президента США Дональда Трампа.

Поэтому американскому лидеру грозит импичмент.

Но вместе с тем республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

Также авторы статьи считают, что Зеленскому предстоит столкнуться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну на Донбассе.

