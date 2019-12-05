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"Человек посередине" - между Путином и Трампом: журнал Time опубликовал обложку с Зеленским
05.12.2019 18:16

Журнал Time анонсировал выпуск, обложку которого украсит украинский президент.

"Человек посередине" - между Путином и Трампом: журнал Time опубликовал обложку с Зеленским

Статья под названием The Man in the Middle, которое переводится как Человек посередине, опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.
 

«Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом», — говорится в анонсе материала.

 

Фото: twitter.com

В ней пойдет речь о том, что американские демократы считают Владимира Зеленского жертвой превышения полномочий президента США Дональда Трампа.

Поэтому американскому лидеру грозит импичмент.

Но вместе с тем республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

 

Также авторы статьи считают, что Зеленскому предстоит столкнуться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну на Донбассе.

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