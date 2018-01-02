На встрече активистов с руководством полиции Киевской области
стороны также договорились создать группу из 10 человек с участием
юристов, которые будут контролировать процесс расследования
убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Родственникам
Ноздровской предоставят охрану Фото: Ірина Ноздровська / Facebook
По словам активистки Лидии Гончаренко, стороны также договорились
создать группу из 10 человек с участием юристов, которые будут
контролировать процесс расследования дела."Чтобы каждый день был
отчет и дело было раскрыто и незаангажировано", – подчеркнула
активистка.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской
области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря.
Полиция открыла уголовное производство по статье об
умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили
бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его
отца, следствие в качестве одной из версий
преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с
убийством правозащитницы.Ноздровская вела дело о гибели своей
сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015
года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского
райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии
наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи
годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили
освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.
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