Главы МВД и Нацполиции взяли на контроль расследование убийства юриста Ноздровской - Аброськин

Вопрос раскрытия убийства юриста Ирины Ноздровской находится на личном контроле главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, заявляет первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Проведение необходимых мер по раскрытию убийства И.Ноздровской взято на личный контроль главой Нацполиции С.Князевым и на соответствующий контроль министром внутренних дел", - написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, для расследования убийства создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. "Ради раскрытия преступления полиция использует все возможные инструменты, которые предоставлены самым "гуманным к преступникам" законодательством Украины", - отметил первый замглавы Нацполиции.

При этом он призвал не делать пиар на убийстве И.Ноздровской и не комментировать следствие до приговора суда.

"Мы - не боги, гарантировать раскрытие всех преступлений не можем, но отмечаю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы И.Ноздровской были установлены и задержаны", - написал В.Аброськин.

Первый замглавы Нацполиции сообщил, что с 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года включительно на территории Украины было совершено 18 убийств, из них по 12 подозреваемые были установлены и задержаны. Также имело место 35 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, установлены и задержаны подозреваемые по 22 из них.

Как сообщалось, правозащитница, адвокат И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района, была найдена мертвой в реке 1 января.. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем уточнил, что И.Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, которую сбил пьяный племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский, за что часто подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников. "В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Д.Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу, 29 декабря, Ирина пропала", - рассказал М.Найем.

По словам начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, следствие не рассматривает версию самоубийства И.Ноздровской.