|В Ровно Mercedes протаранил 20 автомобилей
|02.01.2018 14:59
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В ночь на вторник, 2 января, Mercedes повредил около 20 автомобилей на одной из парковок в Ровно, сообщает местное издание Рівне 1.
По полученным данным, автомобиль на высокой скорости пробил бетонное ограждение, въехал на парковку и повредил там около 20 машин.
Стоит отметить, что в результате чрезвычайного происшествия в больницу попали три человека. Водитель Mercedes получил самые серьезные ранения - у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на воскресенье, 31 декабря, во Львовской области перевернулся пассажирский микроавтобус, в результате чего пострадали восемь человек. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением транспортным средством.
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