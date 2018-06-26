Во вторник, 26 июня, в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf въехал фургон и загорелся, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что инидент произошло около 4 утра по местному времени.

"Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся", - говорится в сообщении. "Нападение на здание De Telegraaf: пламя высотой до 14 метров", - говорится в сообщении издания в Twitter. "Нападение на здание De Telegraaf: мы не боимся!", - заявляют сотрудники издания.

Сотрудники полиции заявляют, что это мог быть целенаправленный наезд.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории Боливии автобус с пассажирами въехал в скалу , вследствие чего погибли, по меньшей мере, 17 человек, еще 22 были травмированы.

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