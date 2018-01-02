Добрые граждане Рима! Внемлите и возрадуйтесь! Лучезарная колесница, коей правит бог Sol Invictus, приближается к нам с востока и первые лучи солнца принесут нам новый MMDCCLXXI год Anno Urbis conditae!..

Впрочем, о чем это я? Давайте лучше вспомним о том, что дал нам год уходящий. Говоря откровенно, хорошего было больше, чем плохого и это радует. IV Скифский легион вкупе с федератами Рима одержал безусловную победу в Сирийском царстве над страшными пустынными варварами из племени Barmaleus. А сколько бесстыдных воплей мы слышали несколько лет назад от столичных бездельников и обитателей иудейского квартала Вечного города – мол, римляне увязнут в пустыне! Мол, грядут несчетные жертвы! Раздали бы лучше потраченные на войну деньги старикам и в детские приюты!.. Мы же все помним эти завывания внутренних врагов империи?..

Как выражаются плебеи из грязных переулков Субуры – выкусите! Это наша победа, и что бы там не говорил нынешний парфянский царь, пытающийся примазаться к римским успехам, разгром варваров – безусловная заслуга легионов Рима! То же касается и мятежной Умбрии, под нашим безучастными (и нисколько не сочувствующим) взглядом все более погружающейся в беспорядок и безумие – чем больше смотришь на диких умбров, тем больше поражаешься, охватившему эти территории всеобщему умопомешательству, которое однажды доведет местных обитателей до бесславного финала. Говоря откровенно, умбры с их безобразными выходками так надоели, что сил их терпеть уже не остается – невольно подпишешь прошение в адрес Божественного Августа с просьбой оградить земли Империи лимесом с высокой стеной и сторожевыми башнями, дабы оттуда не шастали в Рим и не разносили заразу слабоумия... Однако, пусть умбры дожидаются суда богов: есть все основания полагать, что приговор будет насколько неотвратим, настолько и страшен.

Кстати, о Цезаре Августе. Грядут выборы высших магистратов Рима, в том числе и принцепса. Результат выборов, как кажется, предсказуем, но общая обстановка вокруг них обещает быть забавной – довольно вспомнить заглядывающуюся на курульное кресло Цезаря матрону Иппоксению, о которой я уже подробно рассказывал вот здесь:

А на днях объявился еще один претендент, некий Грудиний, богатый латифундист и продавец ягод.

- Я торгую клубнику выращенную своими собственными руками! – провозгласил Грудиний на Форуме Рима, вызвав изрядное недоумение граждан: надо же, садовод, а туда же – метит в Цезари! Остроумцы с Форума сразу обозначили его как «кандидата с усиками и ароматом клубники», но как знать, вдруг мы наблюдаем некую изощренную интригу и роковое слово «преемник» может быть применено к обладателю усиков и аромата?... В конце концов, побывал же конь Урсус в должности римского консула?

В целом же год уходящий не принес нам, гражданам, излишних тягостей и невзгод – да, увы, Божественный Август больше увлечен политикой внешней, чем внутренней, и это прискорбно, но тем не менее Рим был избавлен от внутренних неурядиц. Обращать же внимание на фигляра Навальния, этого жалкого похитителя дров со строительства провинциального лупанария – себя не почитать. Его косноязычные речи собирают все меньше слушателей, а попытка уподобиться Иппоксении и примериться к венцу Цезаря закончилась предсказуемым провалом – не воруй дрова, Навальний!

Что же я хочу вам всем пожелать? Прежде только оставайтесь сами собой – величие римского народа заключено в бесконечном многообразии. Будьте здоровы – здоровье не купишь и за тысячу тысяч талантов! Будьте мудры и сдержаны – римлянам не пристало скакать на площадях и плакать, подобно лишившимся рассудка соседям. Помните о ближних – вот прямо сейчас, прочитав эти строки, сделайте что-нибудь хорошее, скажите доброе слово родичу или другу, подарите дар, выпейте вместе вина!

С тем остаюсь всецело ваш – Гай Аноним. Увидимся уже в следующем году.

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