Пранкер Джокер опубликовал свою новую переписку, которая касается нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.

Из нового поста "Джокера" мы узнали две вещи:

1. "Джокер" развел Кличко, общаясь с ним от имени нардепа Николая Тищенко.

2. Кличко пишет слово "проект" с ошибкой, через "э". И разговаривает на русском.

3. "Слуга" Гео Лерос друг "слуги" Александра Ткаченко, который метит в кресло Кличко.

"Сегодня подрались два нардепа от Зе - Бужанский и Гео Лерос. А мне как-то приходилось слышать эту оригинальную фамилию. Когда переписывался от имени Тищенко с мэром Киева Кличко. Тот успел сложить своё мнение о юном политике. И пару слов о Ткаченко.

Продолжение следует..." - Заявил Джокер.

Депутаты из "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский подрались из-за нардепа из той же партии Ирины Верещук. Об этом рассказала сама Верещук.

"Он (Лерос - Ред.) неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извин"ился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, часть не отреагировала. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация. Те, кто это услышал - пошли к нему (Леросу - Ред.). И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все", - сказала она журналистам.

Напомним, что в Раде подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос. Стычка произошла после принятия в целом законопроекта №0858 по борьбе с рейдерством, который представлял глава аграрного комитета Николай Сольский.

Нардеп Гео Лерос в комментарии журналистам "Страны" продолжает настаивать на том, что не стоит раскрывать секреты внутренней кухни "Слуги народа" после того, как в закрытом чате он якобы оскорбил коллегу по партии Ирину Верещук. Коллеги по фракции никак не отреагировали на случай, за женщину вступился только Макс Бужанский, который полез драться с Леросом во время заседания Верховной Рады.

"Я предпочитаю ту позицию, что внутренние разборки остаются внутренними. Я занял эту позицию. Если она (речь идет о Верещук, которая обещала обнародовать переписку, - Ред.)" считает, что можно вывалить тарелку общественности, пусть она тогда предоставит вам этот скриншот. И покажет эту всю переписку", - говорит Лерос.

О том, была ли в Раде драке он также отвечает уклончиво: "Ну, у нас началось с одного, потом перешло в другое. Легкое толкание было и все".

О сути конфликта говорить не хочет.

"Смотрите, у нас есть часть. Я - часть этой фракции. Бужанский - часть этой фракции. Есть конфликты, которые внутри происходят. И их нужно оставить внутри фракции. Остальное не хочу комментировать", - говорит он.

Также Лерос уверен, что ему не за что извиняться перед Верещук.

"Пусть она покажет переписку и тогда мы посмотрим, кто будет извиняться. Речь не идет о нецензурной лексике к коллеге. Это вырванные слова из контекста. Конкретно ее никто не оскорблял. Я высказался нецензурно о самой ситуации", - рассказал Лерос.

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