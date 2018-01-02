С нового года украинцев ждет немало изменений. Некоторые из них коснутся тарифов за коммунальные услуги. На днях власти вновь предупредила о подорожании электроэнергии.

Какие же тарифы мы увидим в новых платежках, пишет со ссылкой на .

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ходе последнего заседания заявила о планах повысить тарифы на электроэнергию на 15-25%.

Ожидается, что новые тарифы на элетроэнергии появятся буквально накануне Нового года. По этой причине остановить очередное повышение не смогут даже нардепы, поскольку уже будут находится на отдыхе.

Почему мы вынуждены платить такие деньги за свет?

Как утверждают в комиссии, рост тарифов на электроэнергию связан c двумя основными факторами - рост индикативной цены угля в структуре оптовой рыночной цены на четверть в 2018 году, а также увеличение объемов генерации электроэнергии с ТЭС. Согласно планам комиссии, генерация энергии на ТЭС приведет к большему потреблению угля, который существенно вырос в цене.

И следовательно часть убытков теперь будут возмещать за счет высоких тарифов как для предприятий, так и для населения.

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