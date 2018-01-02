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Понамарчук: "Амбарную книгу" я видел. Наличка хранилась за спиной человека, который ее выдавал – миллионов сто долларов. Кстати, он погиб
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02.01.2018 15:04
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В "Амбарной книге" Партии регионов содержались только неразборчивые
подписи, фамилии и суммы. Об этом в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил журналист, пресс-секретарь
погибшего в 1999 году украинского государственного деятеля
Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Понамарчук: Где деньги лежали,
не заглядывал. Но чувствовал, что они точно там лежат Фото: Сергей
Крылатов / Gordonua.com В 2000-х годах он был руководителем
пресс-центра тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора
Януковича."Видел я ту "Амбарную книгу". И даже нашел повод
заглянуть в нее… Неразборчивые подписи и фамилии. Раз страница, два
страница, подписи и суммы. И все", – сказал Понамарчук.Отвечая
на вопрос, где именно хранились деньги, журналист ответил: "Налом
выдавалось. А хранилось за спиной человека, который выдавал деньги.
Кстати, он погиб".На вопрос, много ли там было наличности,
Понамарчук сказал: "Точно не знаю, сколько там, в комнате за спиной
у него помещалось, но, мне кажется, если как в кино, то где-то сто
миллионов"."Долларов?" – спросила ведущая программы.
"Возможно", – ответил Понамарчук.Он уточнил, что лично этих
денег не видел. "Где деньги лежали, не заглядывал. Но чувствовал,
что они точно там лежат… Это называется гонзо-журналистика: не
видишь, но представляешь. А как они, кстати, пахнут? Я не
знаю", – рассказал Понамарчук.О документах "черной
бухгалтерии" Партии регионов стало известно в конце мая 2016 года.
Как сообщил прежний первый заместитель главы Службы безопасности
Украины Виктор Трепак, эти материалы свидетельствуют о системе
подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти
Виктора Януковича и его окружения.Часть этих
документов опубликовали народный депутат от Блока
Петра Порошенко Сергей Лещенко и главный редактор "Украинской
правды" Севгиль Мусаева-Боровик. В них предположительно
упоминаются экс-регионал, народный депутат Евгений Геллер (группа
"Відродження"), глава ЦИК Михаил Охендовский, экс-глава Украинской
народной партии Юрий Костенко и другие.18 августа 2016
года Национальное антикоррупционное бюро
Украины опубликовало фотокопии 19 страниц "черной
бухгалтерии", так называемой "амбарной книги" Партии регионов, в
которых также упоминался американский политтехнолог Пол Манафорт. В
2000-х годах он консультировал в Украине Партию регионов, а с
марта по август 2016 года занимался избирательной кампанией
президента США Дональда Трампа.30 октября 2017 года Манафорта
и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре
против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12
пунктам и отправили под домашний арест. По данным
следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов
долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл
более $18 млн, а второй – более $3 млн.
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