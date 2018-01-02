В "Амбарной книге" Партии регионов содержались только неразборчивые подписи, фамилии и суммы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского государственного деятеля Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Понамарчук: Где деньги лежали, не заглядывал. Но чувствовал, что они точно там лежат Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com В 2000-х годах он был руководителем пресс-центра тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Януковича."Видел я ту "Амбарную книгу". И даже нашел повод заглянуть в нее… Неразборчивые подписи и фамилии. Раз страница, два страница, подписи и суммы. И все", – сказал Понамарчук.Отвечая на вопрос, где именно хранились деньги, журналист ответил: "Налом выдавалось. А хранилось за спиной человека, который выдавал деньги. Кстати, он погиб".На вопрос, много ли там было наличности, Понамарчук сказал: "Точно не знаю, сколько там, в комнате за спиной у него помещалось, но, мне кажется, если как в кино, то где-то сто миллионов"."Долларов?" – спросила ведущая программы. "Возможно", – ответил Понамарчук.Он уточнил, что лично этих денег не видел. "Где деньги лежали, не заглядывал. Но чувствовал, что они точно там лежат… Это называется гонзо-журналистика: не видишь, но представляешь. А как они, кстати, пахнут? Я не знаю", – рассказал Понамарчук.О документах "черной бухгалтерии" Партии регионов стало известно в конце мая 2016 года. Как сообщил прежний первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак, эти материалы свидетельствуют о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти Виктора Януковича и его окружения.Часть этих документов опубликовали народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик. В них предположительно упоминаются экс-регионал, народный депутат Евгений Геллер (группа "Відродження"), глава ЦИК Михаил Охендовский, экс-глава Украинской народной партии Юрий Костенко и другие.18 августа 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фотокопии 19 страниц "черной бухгалтерии", так называемой "амбарной книги" Партии регионов, в которых также упоминался американский политтехнолог Пол Манафорт. В 2000-х годах он консультировал в Украине Партию регионов, а с марта по август 2016 года занимался избирательной кампанией президента США Дональда Трампа.30 октября 2017 года Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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