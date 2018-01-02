Украина профинансирует улучшение состояния трех автодорог на 2 млрд грн за счет будущей спецконфискации

Украина в 2018 году направит 2 млрд грн на улучшение состояния трех автомобильных дорог за счет поступлений от предстоящей спецконфискации.

Речь об этом идет в законе "О государственном бюджете на 2018 год", текст которого опубликован в издании "Голос Украины".

Так, за счет указанных средств на дорогу Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и дорогу Харьков-Ахтырка будет выделено по 800 млн грн, а на дорогу Житомир-Черновцы – 400 млн грн.

Из государственного дорожного фонда, согласно закону, на эти дороги будет выделено в 2018 году 1,2 млрд грн, 1,2 млрд грн и 600 млн грн соответственно.

Таким образом общая сумма, которую планируется направить на улучшение состояния трех автодорог из указанных источников составляет 5 млрд грн.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсирует в начале 2018 года спецконфискацию еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому, в начале следующего года, мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по тем, кто взял средства, и не смог донести их до людей", - сказал он.

Ю.Луценко отметил, что из 22 млрд грн спецконфискованных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено только 5 млрд грн.