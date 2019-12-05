14 человек официально числятся пропавшими после пожара на Троицкой, 25 - это студенты и сотрудники колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, а также ученые Института морской биологии НАН Украины.

Об этом на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Информацию по еще одному человеку уточняют.

«Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность», — отметил полицейский.

Официальный список пропавших:

1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;

2. Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.

3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

4. Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.

6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.



7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.



8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.



9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.



10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.



11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.



12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.

14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

На Одесской областной станции переливания крови в Бисквитном переулке собралась огромная очередь из желающих хотя чем-то помочь людям, пострадавшим в результате страшного пожара на Троицкой, 25.

В то же время данные департамента здравоохранения Одесского горсовета по состоянию на 5 декабря свидетельствуют о том, что нужды в крови нет.

«Пострадавшие обеспечены всеми необходимыми медикаментами и препаратами крови в полном объеме. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Полиция рассматривает две версии вчерашнего пожара в доме Асвадурова на Троицкой, 25: возгорание из-за неисправной проводки и умышленный поджог.

Об этом в ходе заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ОГА сообщил начальник полиции области Олег Бех, передает корреспондент «Думской».

«Видео с камер наблюдения позволяет установить, что первое задымление было в кабинете №9 заведующей этого колледжа (Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, — Ред.). По словам заведующей, в 10:04 она увидела задымление, сообщила о нем и после этого началась эвакуация. Но у нас есть много вопросов, так как эксперты утверждают, что на момент прибытия пожарных горело 700 квадратных метров», — сказал Олег Бех.

Начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак сообщил следующее:

«В 10:12 поступило сообщение о пожаре. По повышенному рангу вызова было задействовано 60 единиц техники. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут после сообщения. На момент прибытия площадь пожара составляла 700 кв м. Во время спасательных мероприятий спасено 40 человек. Всего на тушении пожара задействовано 64 единицы техники и 350 человек личного состава. Вероятная причина — аварийная работа электрооборудования в кабинете №9».

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