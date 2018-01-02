|Митингующие напали на главу Нацполиции Киевской области
|02.01.2018 15:07
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Во вторник, 2 января, митингующие предприняли попытку избить руководителя Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова под стенами управления, передаете NewsOne.
Около здания управления Национальной полиции Киевской области собрались приблизительно несколько десятков активистов и небезразличных людей. Все они требуют расследовать убийство юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.
Ценов вышел к митингующим, чтобы дать разъяснения касательно дела о смерти Ноздровской. Однако в какой-то момент несколько человек попытались схватить его и избить.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что убийство правозащитницы Ирины Ноздровской является вызовом для Украины. Он считает, что это чрезвычайное происшествие станет тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток.
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