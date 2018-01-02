Во вторник, 2 января, митингующие предприняли попытку избить руководителя Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова под стенами управления, передаете NewsOne .

Около здания управления Национальной полиции Киевской области собрались приблизительно несколько десятков активистов и небезразличных людей. Все они требуют расследовать убийство юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Ценов вышел к митингующим, чтобы дать разъяснения касательно дела о смерти Ноздровской. Однако в какой-то момент несколько человек попытались схватить его и избить.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что убийство правозащитницы Ирины Ноздровской является вызовом для Украины . Он считает, что это чрезвычайное происшествие станет тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток.

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