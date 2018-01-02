В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали председательство Болгарии в Совете ЕС, указав, что два государства имеют много общего. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает

"Докладчиком ЕС по получению Украиной безвиза была евродепутат от Болгарии. Теперь на следующие полгода Болгария стала главным докладчиком ЕС, возглавив Совет Европейского Союза. У нас с Болгарией совместные община, кириллица и Черное море. Вот только в ЕС и НАТО они вступили чуть раньше", - написал П.Климкин.

Напомним, Болгария начала свое председательство в ЕС с 1 января 2018 года. Сообщается, что София уже успела представить Брюсселю свой список приоритетных вопросов.

Доповідачем ЄС з отримання Україною #безвіз’у була євродепутат від Болгарії. Тепер на наступні півроку Болгарія стала головним доповідачем ЄС, очоливши Раду Європ.Союзу. У нас з Болгарією спільні громада,кирилиця та Чорне море.От тільки в ЄС та НАТО вони вступили трохи раніше:))) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 января 2018 г.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира