С 1 января в населенных пунктах Украины будет ограничен скоростной режим — до 50 км/ч

Согласно постановлению №883 снижена не только скорость движения, но и допустимое превышение скорости — с 20 до 10 км/час, передает со ссылкой на .

Следует отметить, что в ночное время, а именно с 11 часов ночи до 6 утра по-прежнему можно будет ездить со скоростью 60 км/ч.

На сайте правительства такое решение объясняется тем, что в странах ЕС в населенных пунктах скорость движения составляет 50км/час.

– На сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах – 30 км/ч. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза, – говорится на сайте правительства.

Данное ограничение скорости будет установлено не на всех участках дорог, останутся трассы и магистрали, где можно будет разгоняться выше этой скорости.

«Есть пункт 12.8 Правил дорожного движения, который предусматривает, что в конкретно определенных местах органы местного самоуправления по согласованию с полицией, могут устанавливать другие знаки. И там скорость будет выше», — разъяснил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Например, к таким местам относятся столичные проспект Бажана и проспект Победы.

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