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Братья Кличко вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом
02.01.2018 15:12
Бывшие боксеры – мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир записали новогодний видеоролик, в котором рассказали о своих детских воспоминаниях. Братья Кличко оделись в костюмы Дедов Морозов и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством. Видео опубликовали на сайте партии УДАР.   | Братья Кличко рассказали о своих детских воспоминаниях Скриншот: Партія УДАР Віталія Кличка / YouTube видео Видео: Партія УДАР Віталія Кличка / YouTube

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