Братья Кличко вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом
02.01.2018 15:12
Бывшие боксеры – мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир
записали новогодний видеоролик, в котором рассказали о своих
детских воспоминаниях. Братья Кличко оделись в костюмы Дедов
Морозов и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством. Видео
опубликовали на сайте партии УДАР. | Братья Кличко
рассказали о своих детских воспоминаниях Скриншот: Партія УДАР
Віталія Кличка / YouTube видео Видео: Партія УДАР Віталія Кличка / YouTube