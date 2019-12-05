"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года". Помощник Зеленского Ермак
05.12.2019 19:32
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что президент Владимир Зеленский планирует продлить закон об особом статусе "ЛДНР" после встречи в нормандском формате 9 декабря.
По словам Ермака, в случае успешного проведения "Нормандского саммита" Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной территории Донбасса.
"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - сообщил Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой".
Изменения, которые в этом случае, вероятно, будут приняты в следующем году, должны учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже. "Среди изменений - в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", - подчеркнул он.
Ермак добавил, что речь идет исключительно о сценарии, который реализуется в случае успешных договоренностей. "Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б", - добавил он.
Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак также заявил о намерении власти провести выборы по всей территории Украины включая пока неподконтрольные "Л/ДНР" в один день:
"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года".
Уповает Ермак на успешную встречу "Нормандской четверки" в Париже. Говорит, что именно там стороны должны обсудить допуск украинских кандидатов, журналистов в "Л/ДНР" и конечно же безопасность избирательного процесса.
"Кто-то должен обеспечивать порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские медиа и кандидатов.
А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь.
Но это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ.