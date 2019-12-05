Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что президент Владимир Зеленский планирует продлить закон об особом статусе "ЛДНР" после встречи в нормандском формате 9 декабря.

По словам Ермака, в случае успешного проведения "Нормандского саммита" Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной территории Донбасса.

"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - сообщил Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой". Изменения, которые в этом случае, вероятно, будут приняты в следующем году, должны учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже. "Среди изменений - в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", - подчеркнул он. Ермак добавил, что речь идет исключительно о сценарии, который реализуется в случае успешных договоренностей. "Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б", - добавил он.

Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак также заявил о намерении власти провести выборы по всей территории Украины включая пока неподконтрольные "Л/ДНР" в один день:

"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года".

Уповает Ермак на успешную встречу "Нормандской четверки" в Париже. Говорит, что именно там стороны должны обсудить допуск украинских кандидатов, журналистов в "Л/ДНР" и конечно же безопасность избирательного процесса.

"Кто-то должен обеспечивать порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские медиа и кандидатов. А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь. Но это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата".

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