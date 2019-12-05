Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата.

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.

Дипломат должен покинуть Россию в течение суток.

Это стало ответом на высылку сотрудника российского посольства в Болгарии, которого обвинили в шпионаже в конце октября.

По версии следствия, с сентября 2018 года российский дипломат регулярно встречался с гражданами Болгарии, в том числе с теми, кто имел доступ к секретной информации. Он собирал разведданные в обмен на вознаграждение.

Прокуратура Болгарии сообщала, что подозреваемый работал первым секретарем в посольстве России.

Позже София отказалась выдать визу кандидату на пост военного атташе в российском диппредставительстве.

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