Крупнейшими получателями возмещения НДС в декабре-2017 остались "Кернел Трейд", "ArcelorMittal Кривой Рог" и ММК им.Ильича

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре 2017 года, второй месяц подряд, остается экспортер масла и агропродукции "Кернел Трейд" – 732,545 млн грн, тогда как в ноябре эта сумма составила 1,04 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).

Согласно данным ГКСУ, сохранили свои позиции в тройке лидеров металлургические комбинаты - "ArcelorMittal Кривой Рог" – 659,432 млн грн (633,194 млн грн в ноябре) и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича (группа "Метинвест") – 656,42 млн грн против 671,433 млн грн за ноябрь.

В первую пятерку крупнейших получателей возмещения указанного налога в декабре вошли три металлургических комбината и два агроэкспортера. Среди них, в частности, "АДМ Трейдинг Украина" с показателем 477,041 млн грн против 343,4 млн грн в ноябре.

Замыкает пятерку аффилированная с "Метинвестом" "Запорожсталь" – 407,011 млн грн, тогда как в ноябре предприятие значилось в конце первой десятки получателей возмещения НДС с показателем 305,218 млн грн.

Открывает вторую пятерку ООО "Нибулон" с показателем 388,452 млн грн при том, что в ноябре предприятие получило 335,704 млн грн возмещения НДС. За ним еще один меткомбинат из гурппы "Метинвест" – "Азовсталь" с суммой возмещения указанного налога в 381,533 млн грн при возмещенных в ноябре 127,565 млн грн.

Сохранили свои позиции в первой десятке получателей возмещения НДС "Мироновский хлебопродукт" – 340 млн грн (300 млн грн в ноябре) и "Катеринопольский элеватор" – 248,374 млн грн (230,169 млн грн). Далее следует "Энгельхарт СТП (Украина)" – 179,923 млн грн (33,235 млн грн в ноябре).

Открывает вторую десятку получателей возмещения НДС "Кофко агри ресорсиз Украина" – 162,849 млн грн (100,259 млн грн), за которым в списке получателей расположилась Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗК) с суммой возмещения 148,678 млн грн (527,694 млн грн), "Полтавский горно-обогатительный комплекс" – 138,758 млн грн (122,091 млн грн). Также в декабре поднялся в списке "МГЗ" – 126,466 млн грн (98,984 млн грн).

В этом ряду также запущенный в июне после пятилетнего простоя "Карпатнафтохим" с показателем 118,038 млн грн, что в 1,7 раза больше суммы возмещения в ноябре (67,973 млн грн).

Третью пятерку с показателем 117 млн грн возмещенного НДС открывает ТОВ "Проперти менеджемент солюшинс УАН", который не значился в списке получателей в ноябре-2017. За ним следует сохранивший свои позиции Никопольский завод ферросплавов – 112,328 млн грн (145 млн грн).

Удвоил показатель возмещения НДС ТОВ "Просат" с 50,314 млн грн в ноябре до 107,416 млн грн за декабрь.

Сохранили свои позиции в двадцатке крупнейших получателей НДС Еристовский ГОК – 97,821 млн грн (144,698 млн грн) и "Евраз ДМЗ" – 95,484 млн грн (116,223 млн грн).

Кроме них, более 90 млн грн возмещения НДС получил еще Центральный ГОК – 92,752 млн грн (81,35 млн грн).

Еще двум компаниям перечислено более 80 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость: "ТД "Дельта Вилмар" – 86,195 млн грн (84,734 млн), "Пологовский МЭЗ" – 83,383 млн грн.

В целом в декабре показатель возмещения НДС сократился на 81 млн грн – до 11,34 млрд грн, тогда как в ноябре этот показатель вырос на 17%.

Как сообщалось, по итогам января-ноября 2017 года в счет возмещения налога на добавленную стоимость было выплачено 108,72 млрд грн, что на 38,6% превысило показатели 11 месяцев 2016 года, в том числе в ноябре возмещение составло 11,421 млрд грн по сравнению с 9,729 млрд грн в октябре.

Согласно данным Государственной фискальной службы (ГФС), возмещение НДС в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% выше показателя 2015 года и на 87,8% больше, чем в 2014 году.