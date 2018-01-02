Боевики так называемой «донецкой республики» раздали жителям оккупированных территорий гуманитарную помощь, сделанную в Украине

Об этом сообщили сами жители в интернет-сети, передает со ссылкой на .

«У нас все, что давали деду – украинского производства», «бабушке дали ящик с гуманитарной помощью, а там все продукты сделаны в Украине», «это от помощь», «сказали, что это он ДыРы», «врут. Это помощь от продовольственной миссии ООН», «походу помощь ЮНИСЕФ дырявые перепаковали», — отмечают они.

Напомним, Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила о решении прекратить предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи жителям Украины, которых задел конфликт на . Причиной этого чиновники называют нехватку финансирования.

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