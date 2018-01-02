На встрече активистов с руководством полиции Киевской области стороны также договорились создать группу из 10 человек с участием юристов, которые будут контролировать процесс расследования убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Родственникам Ноздровской предоставят охрану Фото: Ірина Ноздровська / Facebook По словам активистки Лидии Гончаренко, стороны также договорились создать группу из 10 человек с участием юристов, которые будут контролировать процесс расследования дела."Чтобы каждый день был отчет и дело было раскрыто и незаангажировано", – подчеркнула активистка.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством правозащитницы.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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