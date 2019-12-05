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В Кривом Роге эвакуировали более 800 учеников из-за пожара
05.12.2019 20:13
Пожар в Кривом Роге - из лицея эвакуировали более 800 человкек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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