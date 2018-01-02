Крюковский ВСЗ к 2019г капитально отремонтирует 9 пассажирских вагонов МПЛТ

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Полтавская обл.) до конца текущего года выполнит капитальный ремонт первого объема (КР-1) девяти пассажирских вагонов межрегионального поезда локомотивной тяги (МПЛТ) собственного производства за 42,17 млн грн для ПАО "Укрзализныця".

Согласно информации на портале ProZorro, соответствующий договор с Украинской железнодорожной скоростной компанией (УЗСК) заключен в декабре на основании проведенной договорной процедуры закупки.

Как отмечается в обосновании этой процедуры закупки, Торгово-промышленной палатой Украины на основании проведенного информационного мониторинга установлено, что КВСЗ является единственным отечественным поставщиком услуг по ремонту пассажирских вагонов МПЛТ.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Изготовляет также запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2016 году завод увеличил реализацию грузовых вагонов в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 1610 ед.

Как сообщалось, в апреле 2017 года КВСЗ выиграл тендер на поставку УЗ до конца года 38 купейных вагонов за 875,3 млн грн. и выполнил договор в срок. Всего за 2016-2017 годы КВСЗ поставит "Укрзализныци" 59 пассажирских вагонов.