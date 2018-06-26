В Министерстве соцполитики считают, что все безработные, которые не стоят на учете в центрах занятости, должны декларировать все свои доходы и платить взносы в Пенсионный фонд.

Как информирует со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу министерства, в ведомстве заявили, что миллионы украинцев работают за границей, а в Украине они – безработные, и многие из них даже получают пособие и субсидии, хотя никаких отчислений не делают. В связи со сложившейся ситуацией Минсоцполитики предлагает гражданам, работающим за границей, кстати декларировать свои доходы и платить страховые взносы в Пенсионный фонд. Если заробитчанин не будет перечислять взносы, ему посчитают в доход три прожиточных минимума, если он собирается оформлять субсидии или пользоваться другими льготами.

В ведомстве добавили, что такие жесткие меры будут стимулировать всех граждан официально трудоустраиваться. Напомним, что согласно неофициальной статистике, за границей могут работать несколько миллионов украинцев, самое большое число – в России и Польше.

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