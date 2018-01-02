Украинка Анна Музычук заняла третью позицию в рейтинге ФИДЕ, а ее сестра Мария – седьмую. Мария музычук заняла седьмое место в рейтинге Фото: ЕРА Анна Музычук заняла третью позицию, а ее сестра Мария – седьмую.Первое и второе место в рейтинге за китаянками Ху Йифан и Цзюй Вэньцзюнь.Россиянки Александра Костенюк и выступающая за РФ бывшая украинская шахматистка Катерина Лагно замыкают первую пятерку.Действующая чемпионка мира в блице и рапиде Анна Музычук 11 ноября заявила, что не будет защищать свой титул в Саудовской Аравии из-за необходимости носить абаю. По ее словам, головных платков в Иране, где проходило первенство мира по классическим шахматам 2017 года, "было вполне достаточно". В декабре Музычук подтвердила, что ни она, ни ее сестра Мария, участвовать в чемпионате не будут. "Через несколько дней я потеряю два титула чемпиона мира – один за другим. Просто потому, что я решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абаю (черная арабская плащ-накидка. – ), свободно выходить на улицу и вообще не чувствовать себя существом второго сорта", – говорилось в ее посте в Facebook. Это сообщение стало самым популярным из всех написанных украинцами в Facebook. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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