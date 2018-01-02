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Сестры Музычук завершили год в топ-10 лучших шахматисток мира
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02.01.2018 15:28
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Украинка Анна Музычук заняла третью позицию в рейтинге ФИДЕ, а ее
сестра Мария – седьмую. Мария музычук заняла седьмое место в
рейтинге Фото: ЕРА Анна Музычук заняла третью позицию, а ее сестра
Мария – седьмую.Первое и второе место в рейтинге за китаянками Ху
Йифан и Цзюй Вэньцзюнь.Россиянки Александра Костенюк и
выступающая за РФ бывшая украинская шахматистка Катерина Лагно
замыкают первую пятерку.Действующая чемпионка мира в блице и рапиде
Анна Музычук 11 ноября заявила, что не будет защищать свой
титул в Саудовской Аравии из-за необходимости носить абаю. По
ее словам, головных платков в Иране, где проходило первенство мира
по классическим шахматам 2017 года, "было вполне достаточно". В
декабре Музычук подтвердила, что ни она, ни ее сестра Мария,
участвовать в чемпионате не будут. "Через несколько дней я
потеряю два титула чемпиона мира – один за другим. Просто
потому, что я решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по
чьим-то правилам, не носить абаю (черная арабская
плащ-накидка. – ), свободно выходить на улицу и
вообще не чувствовать себя существом второго сорта", –
говорилось в ее посте в Facebook. Это сообщение стало самым
популярным из всех написанных украинцами в Facebook.
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