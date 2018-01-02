Жили-были две сестры. Старшая и младшая. Учились, работали, растили деток. Помогали престарелой матери. Наверное, как-то так могла бы начинаться эта история, если она была бы сказкой с прекрасным и счастливым концом. Но это не сказка, а быль. Наша с вами быль. И конец её трагичен и ужасен.

В сентябре 2015 года младшую сестру Светлану сбивает насмерть пьяный мажор, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Сотрудники нацполиции сделали всё, чтобы прикрыть урода, в чём потом сами частично признались. Долго ехали, скрывали убийцу и так далее.

Старшая сестра Ирина Ноздровская, адвокат по образованию, лично взялась за дело и на протяжении двух лет копала, собирала по крупицам всё, что касалось любых подробностей, искала сама свидетелей, регулярно писала ходатайства, действительно заставляя проводить то или иное следственное действие.

И вот, спустя два года, все эти невероятные усилия обрели серьёзный итог: Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. В ту пятницу, 27 декабря, суд отказал по апелляции адвокатов убийцы и Россошанский остался арестованным ещё на 60 суток. Родственники убийцы форменно взбесились.

Угрозы, которые Ирина часто получала в личку (и о которых прекрасно знали в полиции), прозвучали из уст отца убийцы прямо в зале суда: «Ты плохо кончишь!», – сказал он. И буквально через два дня Ирина исчезла без вести. А сегодня стало известно, что ее нашли мёртвой в реке, голую…

Я не буду сейчас спрашивать работников нацполиции и их начальство, как можно было допустить такой возмутительный беспредел. Не буду спрашивать ARE YOU A*UE*I TAM? и прочее. Потому что ответ очевиден – да, а*уе*и. Полностью. Они забыли Врадиевку. Вообще всё забыли. Думаю, самое время напомнить. Такое прощать категорически НЕЛЬЗЯ.

Иначе всё было зря.

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