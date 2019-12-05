Новогодние деревца начали заготавливать в Харькове. Лесники уверяют, что никакого вреда окружающей среде – рубят или умышленно высаженные, или те, что мешают электросетям и соседним елкам и соснам.

В заснеженной посадке лесничий выбирает какие из сосен будут украшать дома харьковчан в новогодние праздники. Обычно спросом пользуются пышные и невысокие. Поэтому высаживают их по особой схеме.

Елена Тарасенко, помощник лесничего Бабаевского лесничества:

"Это один метр между елками, и три метра между рядами. Если, например, сделать меньше между деревьями расстояние, то они будут тянуться вверх. И они будут некрасивые".

Пока елочные базары в городах еще не открылись, заготовленные дерево складывают на территории лесхозов. В этом сезоне в Харьковской области планируют продать 24 тысячи деревьев. Это на пять тысяч больше, чем в прошлом году.

Новогодние сосны растут на специальных плантациях. За 5-6 лет они вырастают до необходимой для продажи высоты. Но большинство деревьев на рынках – самосев. Их рубят в просеках под линиями электропередач. Сколько и какие именно сосны рубить – прописано в специальных документах. На легальных деревьях обязательно будут наклейки или бирки со штрихкодом. При сканировании которой можно будет увидеть, где эта елка была вырублена. То есть, какое это лесничество: государственное предприятие, лесничество, квартал, выдел. Проверить откуда прибыли лесная красавица можно на сайте yalynka.info. За нечипованную елку будут штрафовать не только продавцов, но и покупателей.

Игорь Тимочко заместитель начальника Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства:

"Это будет поле для деятельности правоохранительных органов вместе с нашими работниками лесного хозяйства. Мы будем проводить рейды. Эти елки будут изыматься. А людей, которые их незаконно вырубили, будем привлекать к административной ответственности".

В лесхозах новогодние деревья будут стоить по 35 гривен за метр. Так было и в прошлом году. Поэтому, цены на ярмарках тоже должны остаться на уровне прошлого года. Например, в Харькове за двухметровую сосну можно было заплатить от 150 до 300 гривен – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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