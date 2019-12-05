Журнал Time анонсировал выпуск, обложку которого украсит украинский президент. Статья под названием The Man in the Middle, которое переводится как Человек посередине, опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.

«Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом», — говорится в анонсе материала. Фото: twitter.com В ней пойдет речь о том, что американские демократы считают Владимира Зеленского жертвой превышения полномочий президента США Дональда Трампа. Поэтому американскому лидеру грозит импичмент. Но вместе с тем республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа. Также авторы статьи считают, что Зеленскому предстоит столкнуться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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